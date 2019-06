Dalla Chiesa e Bartali «Le tracce? Stimolanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PRIMO SCRITTOTREVISO Giuseppe Ungaretti e il suo Porto sepolto? Molto meglio il mistero della mente umana. Gli studenti trevigiani alle prese con la maturità hanno snobbato il poeta soldato. Non che non l'avessero studiato, anzi. Ma secondo la maggior parte, se proprio non si è costretti dalle circostanze, è meglio non avventurarsi nell'analisi del testo: potrebbe rivelarsi una palude. Nel compito di italiano, la prima prova scritta degli esami di Stato, andata in scena ieri mattina, gli oltre 7.700 ragazzi delle superiori della Marca...