CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONTO ALLA ROVESCIATREVISO Ordine alfabetico, nomi. Precedenze. Chi è in lista, e chi è esterno. A stemperare i rumors sulla lista che il Partito democratico presenterà lunedì prossimo interviene il segretario cittadino Giovanni Tonella, che fa ordine sui criteri e anticipa qualche nome. «L'assemblea dell'Unione comunale del PD di Treviso ha approvato all'unanimità la lista per le comunali 2018, dando mandato al segretario dell'Unione comunale per la sua presentazione in ordine alfabetico e per la sostituzione di una persona che per...