Ciambetti si prende la Lega «Qui le partite importanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Non bastassero le elezioni comunali che incombono, e che per la Lega rappresentano qualcosa di più di una semplice competizione elettorale, all'orizzonte si profila la lunga stagione dei congressi. Il Carroccio trevigiano ha ben due appuntamenti davanti: rinnovare la segreteria di circoscrizione e quella provinciale. Entrambe commissariate. E se a tenere le redini del provinciale per il dopo Coin è Roberto Ciambetti, per il dopo Candura (segretario di circoscrizione eletto in Senato) è stato chiamato Mauro Michielon, forse la...