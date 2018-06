Aria di festa anche sul treno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONVOGLIOTREVISO Allo scoccare delle 7.37 di ieri mattina, con soli 2' di ritardo, il fischio della giovane capotreno al binario 1 della stazione di Treviso. Non di un Frecciarossa ma del convoglio speciale per raggiungere San Daniele del Friuli per la 34. edizione di Aria di Festa. La festa che celebra, fino a stasera, il famoso prosciutto friulano divenuto una delizia famosa in tutto il mondo, che attira in Friuli molti turisti anche dall'estero. L'ORGANIZZAZIONEE per l'appuntamento le Ferrovie Italiane e la Regione Friuli hanno creato il...