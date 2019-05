Ammazza il genero con un colpo di fucile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIATREVISO Una lite durata 20 anni. Poi ha preso la doppietta e dall'uscio di casa ha esploso un colpo di fucile contro il genero, che si stava occupando di alcuni lavoretti in giardino, centrandolo in piena faccia. Paolo Tamai, 63enne socio di una ditta di automazioni di Villorba, è caduto a terra esanime. La pallottola lo ha raggiunto all'altezza dell'occhio destro, uccidendolo sul colpo. Il suocero, Giovanni Padovan, 91 anni, si è subito dopo barricato in casa mentre i vicini e la figlia Anna, moglie della vittima, chiamavano i...