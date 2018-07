Via Nievo come una pista: a Buso scatta la protesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BUSOROVIGO Via Ippolito Nievo è troppo pericolosa e la giunta non ha ancora mantenuto le promesse. A denunciarlo è il consigliere comunale Mattia Moretto, che risiede nella frazione rodigina e porta all'attenzione dell'Amministrazione di Massimo Bergamin gli incidenti automobilistici che avvengono con eccessiva frequenza e i rischi prodotti dai platani che si trovano lungo la carreggiata.STRADA PERICOLOSANei giorni scorsi è avvenuto un nuovo incidente lungo il rettilineo di via Ippolito Nievo, che congiunge la frazione con la strada...