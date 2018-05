«Sono allarmismi ingiustificati: non cambierà niente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Allarmismi ingiustificati»: il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella smorza sul nascere ogni possibile polemica e rimarca come, in ogni caso, «il ruolo degli ospedali di Rovigo e Belluno sarà lo stesso previsto nel precedente Piano. Fra l'altro sono le schede ospedaliere, che verranno elaborate solo in un secondo momento, a definire dotazioni e potenzialità delle singole strutture». Secondo il numero uno dell'Ulss 5, «la bozza del piano sociosanitario non muta gli assetti attuali e non ve ne sarebbe la necessità: il ruolo...