Sacrificati quattro frassini, ma sul Corso tornerà l'ombra

LAVORI PUBBLICIROVIGO Torneranno gli alberi in Corso del Popolo, dove sono stati tagliati per sistemare il marciapiede davanti al supermercato Orva. L'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Favaretto spiega che è stata realizzata la sistemazione della sede pedonale nel tratto che va dal numero civico 262 al numero civico 270B, ovvero dalla sede di RovigoBanca al negozio Freedom, eseguendo quello che solitamente si dice un lavoro a regola d'arte: è stato completamente demolito il precedente marciapiede per 37 metri di lunghezza e una larghezza...