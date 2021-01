Seduti al ristorante, alla faccia delle norme Covid. C'erano anche due rodigini nel ristorante sulla Romea fra Mesola e Goro beccato ieri a servire pasti ai tavoli con i commensali accomodati nei tavoli apparecchiati. Non solo sono stati tutti multati (ristoratore e clienti), ma il ristorante ora dovrà anche stare completamente chiuso per 5 giorni.

FIAMME GIALLE

Ieri all'ora di pranzo la Guardia di Finanza di passaggio sulla Romea ha notato le auto parcheggiate fuori dal locale che svolge attività alberghiera e di ristorazione. Troppe auto, per non insospettire i militari delle Fiamme Gialle di Codigoro che, con un blitz nel ristorante, hanno scoperto sette clienti seduti ai tavoli - quattro del Ferrarese e tre veneti, uno di Treviso e due di Rovigo - facendo scattare sanzioni e la chiusura temporanea del locale per cinque giorni a causa della violazione delle norme anti-Covid. Ad essere precisi, i sette clienti presenti all'interno del locale stavano consumando il pranzo nel rispetto del distanziamento, ma il locale doveva comunque restare chiuso al pubblico, secondo l'ultimo Dpcm del 14 gennaio, oppure servire pasti ai soli clienti dell'albergo che invece non c'erano. Il titolare, segnalato anche alla Prefettura di Ferrara, e i sette avventori sono stati multati e per il ristorante è stata poi decisa la chiusura temporanea per 5 giorni.

