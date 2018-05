Lotta alle zanzare: multe fino a 500 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROFILASSIROVIGO Il Comune di Rovigo si affida ai privati per la lotta alle zanzare. In attesa che l'Amministrazione di Massimo Bergamin produca un provvedimento per la disinfestazione nelle zone pubbliche, da Palazzo Nodari informano che i privati dovranno compiere tutto ciò che è in loro poter per impedire la proliferazione delle zanzare nei propri spazi. Pena una sanzione da 25 a 500 euro.Tutti i cittadini, i soggetti pubblici e privati, nonché, in particolare, le imprese e i responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della...