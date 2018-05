La Bocconi studia l'Irsap

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECONOMIAROVIGO Un modo per capire come nasce e si organizza un'importante azienda, ma anche per presentarsi e cogliere le opportunità che offrono le imprese del territorio. Questo lo scopo della visita di un gruppo di laureati e laureandi della prestigiosa università Bocconi di Milano che si è svolta all'Irsap, la società di Arquà Polesine leader nel settore del riscaldamento e del condizionamento, guidata dalle famiglie Rossi e Zen.L'iniziativa, proposta da Matteo Sortino, studente rodigino della Bocconi, è stata guidata da Marco Rossi,...