Il rischio irrisolto di una voragine anche in via D'Azeglio

L'OPPOSIZIONEROVIGO È deluso e preoccupato il consigliere della lista Menon, Mattia Milan, per lo stato delle strade delle frazioni, in particolare di Grignano. «Ho assistito con molta preoccupazione al cedimento della pavimentazione in piazza Vittorio Emanuele - spiega Milan - clamoroso che succeda in centro cittadino, mi chiedo però se succedesse una cosa simile in un quartiere o frazione».E il consigliere di minoranza riporta la situazione delle strade di Grignano e in particolare, di via Massimo D'Azeglio, dove quest'estate è stato...