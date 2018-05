I peccati originali del piano Maddalena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

URBANISTICAROVIGO La riqualificazione dell'ex Maddalena sembra allontanarsi. Perché i due proprietari al 50% dell'immobile non sono in questo momento d'accordo sulla chiusura dell'operazione nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie che ha visto la presidenza del consiglio concedere un finanziamento di 13,5 milioni a Rovigo. Il valore totale del progetto, in realtà, è di 18 milioni. I 4,5 che mancano rispetto ai soldi stanziati da Roma sono quelli che secondo gli...