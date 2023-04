SEDICO/SOSPIROLO - Il punto vendita di una latteria e bar aperti già dalle 4 del mattino. Il locale in questione si trova in località la Stanga, un agglomerato di abitazioni che conta circa una ventina di abitanti stabili, in comune di Sedico. Il piccolo locale dal 2019 vede la gestione della Latteria di Camolino, con sede nell'omonima frazione in comune di Sospirolo, paese sulle colline bellunesi. «Fino a circa un anno fa - racconta Alfonso Barp, da quarant'anni presidente del sodalizio lattiero caseario - eravamo aperti dalle 5 del mattino, ma numerosi clienti ci hanno chiesto di anticipare l'apertura di un'ora. Un bel sacrificio visto che il locale chiude i battenti alle 20 della sera, ma i nostri quattro validi ed entusiasti collaboratori Sara, Chiara, Elisa ed Eros si sono resi disponibili a questo ampliamento di orario e devo dire a oggi che la scelta si è dimostrata felice».



IL RECORD

E così è diventato un locale da record: bar aperti alle 4 del mattino non ce ne sono molti in provincia, anzi potrebbe essere l'unico. Pare che in molti apprezzino il connubio di poter fare colazione abbondantemente prima dell'alba, e approfittare della possibilità di fare anche la spesa quotidiana con i formaggi della latteria e i altre eccellenze alimentari del nostro territorio. «Le colazioni che proponiamo sono tradizionali, ma anche particolari con i nostri prodotti e quelli di altre piccole aziende bellunesi di miele, marmellate, succhi di frutta. Soddisfiamo anche le esigenze di celiaci, vegani e altre particolari richieste», spiegano da dietro il bancone.



LA STORIA

E molti consumatori pare apprezzino l'apertura nel cuore della notte anche per la qualità e la simpatia che suscita la Latteria, che ha peraltro una lunga tradizione storica. Nacque infatti già nel 1979, ma si narra che già negli anni precedenti nelle verdi colline sospirolesi esistessero già alcune stalle e colonie che lavoravano il latte. Il sodalizio attualmente vede cinque soci conferenti, e trasforma in formaggi e latticini circa 15.000 quintali di latte che vende esclusivamente nel punto vendita diretto. Alfonso Barp è figura molto nota nel comparto agricolo Bellunese, anche per la titolarità dell'azienda zootecnica, nata da papà Vittorio e rilevata dal figlio nel 1979.



LA RIPARTENZA

Le cronache ricordano che nell'inverno scorso i locali della stalla di Barp furono teatro di un pauroso incendio che ne causò numerosi danni ai macchinari, risparmiando però i bovini e le strutture portanti. «Le fiamme si sono sviluppate - racconta Barp - proprio quando stavamo facendo lavori di ristrutturazione, ma con il tempo ci siamo ripresi. Sia la mia attività che quella della latteria registrano attualmente un trend positivo sia nella produzione che nella vendita. Il nostro assetto è ottimale, riusciamo a offrire un buon servizio alla clientela e al momento non riusciremmo a soddisfare altre richieste di punti vendita alimentari della provincia, che sembra apprezzino i nostri prodotti».



LA NUOVA APERTURA

La fervida attività della latteria di Camolino non si esaurisce qui. A circa un chilometro di distanza dal punto vendita di La Stanga, sempre sulla regionale 203 Agordina, nella vicina località Candaten, nel giorno di Pasquetta aprirà i battenti per gestione dello stesso sodalizio sospirolese, l'area barbecue, posta nelle immediate vicinanze dell'arteria stradale, nota come punto sensibile per l'attraversamento degli animali selvatici. L'ampio spazio in questione dispone di 23 punti fuoco e una quarantina di tavole e panche immerse nel verde, e già nella precedente stagione estiva si è dimostrato particolarmente apprezzato dai turisti. «Abbiamo già 150 prenotazioni per il primo giorno di apertura - afferma Barp - e questo ci dà stimolo per rinnovare il servizio anche per i fine settimana successivi, almeno fino a giugno. Nel clou della stagione estiva, con tutta probabilità amplieremo le aperture anche ad altre giornate, ma dipenderà dal meteo. Confermiamo anche la gestione del punto ristoro posto nella stessa area barbecue, e sarà a disposizione di tutti, anche con prodotti del territorio».