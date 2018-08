CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRIGNANOAL VIA L'AGOSTOCON MESSA E CENA(A.Gar.) Prenderà il via oggi l'Agosto Grignanese, che si protrarrà nella frazione fino al 22 agosto. Apertura con santa messa alle 18 e a seguire la cena della comunità di Grignano e musica sulle note di una band tributo di Vasco Rossi. A Ferragosto, oltre alla celebrazione in onore della santa patrona, gara di pesca sportiva, mentre venerdì 17 è prevista una serata di osservazione astronomica. Sabato e domenica 18 e 19, mostra micologia e serata danzante Grignano Dance, mentre la chiusura...