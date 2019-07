Casa Serena all'Ater: Gaffeo frena il piano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RESIDENZE PER ANZIANIROVIGO «I lavoratori dell'Iras stiano tranquilli». A dirlo è il sindaco Edoardo Gaffeo, dissipando le paure di chi è rimasto colpito dagli avvertimenti lanciati per tutta la campagna elettorale dal centrodestra, secondo i quali il fallimento era dietro l'angolo.VERTICE IN COMUNEIl primo cittadino, insieme all'assessore ai Servizi Sociali Mirella Zambello, ieri mattina si è incontrato con il commissario dell'ente di gestione delle case di riposo rodigine Rodolfo Fasiol, nominato dalla Regione per gestire l'enorme buco...