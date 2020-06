AMBIENTE

ROVIGO Saper rispondere ai cambiamenti climatici, essere preparati agli eventi che ne conseguono ed essere in grado di affrontarli. E' su questo tema che verterà il nuovo incontro di Luci - Laboratori urbani per comunità inclusive, progetto promosso dall'Arci in collaborazione con l'Università Iuav di Venezia. All'evento, che si terrà online tramite la piattaforma Google Meet oggi alle 17.30, si parlerà di Piccoli Comuni e cambiamenti climatici: buone pratiche di resilienza con il sostegno dell'Ordine degli architetti, pianificatori, dell'Ordine degli ingegneri e dell'Ordine dei dottori agronomi. «Il cambiamento climatico è un problema di enorme portata che interessa dalle grandi megalopoli ai piccoli centri urbani e ai contesti rurali come il Polesine spiega la consigliera comunale Giorgia Businaro, responsabile del progetto Luci - Occorre lavorare in fretta per preparare i nostri comuni a reagire agli impatti». «Adattare un territorio agli impatti del cambiamento climatico spiega Denis Maragno, ricercatore in GISience e Pianificazione del territorio allo Iuav - implica modificarne il tessuto consolidato, fare analisi della vulnerabilità delle aree urbane e agire sulla base di dati scientifici». Per accedere all'incontro online l'indirizzo è: https://meet.google.com/iey-mvxb-seo.

E.Bar.

