Due settimane fa altri ladri acrobati hanno svaligiato il negozio Decathlon

MESTRE Quando i ladri sono acrobati. Gli episodi, di recente, non sono mancati. L'ultimo, su cui sta indagando in questo momento la squadra mobile, è quello avvenuto la notte del 30 dicembre all'interno del Decathlon di via Don Luigi Peron. Ironia della sorte: atleti i clienti, atleti anche i ladri. I banditi, infatti, si sono calati dall'alto con delle funi per poi andare a scassinare la cassaforte con un flessibile. Totale del bottino: 150 mila euro. Un colpo da manuale, da veri professionisti, anche perché l'allarme, in realtà, è scattato. O meglio è scattato in maniera insolita rispetto al normale protocollo, verso le 3 di ieri mattina. Quando cioè la centrale operativa della società di vigilanza con cui è collegato il punto vendita, situato in zona Auchan, ha registrato un'anomalia, una presenza senza che le campanelle avessero fatto partire l'allerta. Un ritardo dovuto al fatto che i banditi avevano disattivato il dispositivo anti intrusione. Il tempo di inviare una pattuglia a controllare che loro si erano già dileguati con il bottino. Chi ha agito con destrezza e determinazione, questa l'ipotesi più verosimile, conosceva dettagli decisivi per il buon esito del raid. Una volta all'interno dello stabile, ad esempio, i ladri hanno puntato dritto al vano che ospita l'impianto antifurto, neutralizzandolo. Quindi si sono diretti alle casse continue che custodivano gli incassi natalizi.

Poi la fuga con dei furgoni, probabilmente, per confondere anche le tracce. La polizia ha acquisito le immagini registrate dalle telecamere, sia all'interno sia all'esterno del negozio. Non si esclude, comunque, la presenza di un basista che possa aver fatto da appoggio per la banda, fornendo indicazioni utili su modalità e tempi più adatti per mettere a segno il colpo.

