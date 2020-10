A PORTOGRUARO

Passeggiare al mercato settimanale di Portogruaro, specie in una giornata soleggiata come quella di ieri, è come fare un giro alla tradizionale Fiera di Sant'Andrea. Certo non nelle ore di punta ma l'affluenza è simile a quella che si potrebbe trovare durante la festa del patrono alla mattina o al primo pomeriggio. Con le ultime disposizioni Covid tuttavia, il mercato settimanale, dichiarato dalla Regione del Veneto Luogo Storico del Commercio e frequentato da migliaia di persone, è ancora permesso. La Fiera invece no, tanto che l'amministrazione comunale sta già lavorando per un'edizione virtuale dell'Antica sagra delle oche e degli stivali. Il rischio assembramenti durante il mercato del giovedì è comunque dietro l'angolo. Ieri, tra le bancarelle più affollate quelle che vendevano fiori e piante. Normale, se si considera l'imminente Festa di Ognissanti. Vanno per la maggiore anche quelle che offrono ai clienti la possibilità di acquistare rimasugli di magazzini, dalle maglie ai collant. Taglie uniche che dovrebbero, al modico prezzo di 3 o 5 euro, accontentare i più. Sopra questi banchi si presentano in tanti, pronti a rimestare nei grandi cesti in cerca dell'affare. Tutti hanno rigorosamente la mascherina ma spesso è la distanza di un metro a saltare. In altre bancarelle c'è chi si è attrezzato con una corda per delimitare la coda ed evitare così che la gente si accalchi senza criterio. La Polizia Locale vigila, ma ieri non è stato necessario, conferma il comandante Thomas Poles: Possiamo tranquillamente dire che è filato tutto liscio. L'afflusso è stato forse minore rispetto agli scorsi giovedì, soprattutto verso mezzogiorno. L'uso delle mascherine è stato rispettato e i colleghi non hanno mai registrato problemi di assembramenti statici, che sono le situazioni più critiche da evitare. Verranno ulteriormente potenziati i controlli in alcune zone ha concluso Poles - dove ci sono delle bancarelle che da sempre attirano più clienti. Il riassetto del mercato è stato argomento che ha coinvolto fino allo scadere la precedente amministrazione, tanto che l'ultima delibera di giunta sul tema risale al 29 settembre, proprio prima del turno del ballottaggio. Con quella delibera è stato portato a termine un percorso che ha visto anche il coinvolgimento degli operatori e delle associazioni di categoria. Il riordino approvato, pur confermando nelle linee generali la conformazione dello storico mercato settimanale del giovedì, ne ha previsto l'adeguamento a specifiche prescrizioni normative in materia di sicurezza, di viabilità, nonché da ultimo, ad esigenze emerse dalla prevenzione sanitaria anti-Covid 19. Un percorso che l'amministrazione ha inteso concludere, oltre che per le ragioni di interesse pubblico collegate alla maggior fruibilità e sicurezza, anche per un necessario aggiornamento amministrativo in vista delle novità di prossima uscita a livello nazionale e regionale per il rinnovo delle concessioni di esercizio.

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA