«Il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione d'Italia che, secondo studi indipendenti, mette insieme una maggior capacità competitiva sia dal punto di vista economico che da quello del contenimento del contagio. La nostra Regione è paragonata alle migliori regioni tedesche e inglesi. Mi auguro che ciò possa servire non solo a mantenere gli investimenti sul nostro territorio, ma anche ad attrarre nuove imprese». Questo il messaggio che il presidente Massimiliano Fedriga, ha rivolto all'apertura del concerto del pianista Maurizio Baglini, promosso da Confindustria Alto Adriatico nella Fazioli Concert Hall di Sacile. Secondo Fedriga «il Fvg ha tutte le possibilità per ripartire, guardando anche al centro Europa dove può ritrovare competitività come polo logistico di riferimento; dovremmo sfruttare ogni opportunità con la partecipazione di tutti i protagonisti dell'economia. Agli industriali e alle imprese dico di aver fiducia nella Regione e nel futuro e di aver il coraggio di investire - è stato il messaggio del governatore agli imprenditori -; nei grandi momenti di crisi chi non ha avuto paura di fare investimenti è riuscito a superare le criticità e a rafforzarsi, riuscendo a riaffermarsi nel mercato.

La Regione sarà al vostro fianco», ha concluso Fedriga illustrando lo studio che pone il Friuli Venezia Giulia nelle migliori condizioni in vista della ripartenza dopo la crisi di primavera causata dal Coronavirus.

