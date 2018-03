CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPORDENONE Un «frico da passeggio», il tipico piatto friulano a base di formaggio fuso e patate, approderà a New York grazie all'azienda Savio di Magnano in Riviera in provincia di Udine che prenderà parte dal 31 marzo e fino all'autunno a «Smorgasburg», mercato di cibo all'aperto capace di attirare dalle 20.000 alle 30.000 persone nel fine settimana, nel quartiere di Williamsburg e a Prospect Park. LO STANDUno stand nel contesto di Brooklyn preparerà il piatto friulano in abbinamento ad altri ingredienti di qualità come il...