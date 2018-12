L'ALLARME PORDENONE «Nel nostro territorio non è mai accaduto un fatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEPORDENONE «Nel nostro territorio non è mai accaduto un fatto che vede sette arrestati con l'aggravante del metodo mafioso: ciò da modo di pensare ad un'allocazione non temporanea di queste organizzazioni in regione». Lo ha sottolineato il procuratore capo della Repubblica di Trieste Carlo Mastelloni, intervenendo a margine della presentazione dell'operazione Piano B che ha portato all'arresto di sette persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. «Piano piano ha aggiunto Mastelloni abbiamo una mappatura di...