R.B., 59 anni, dipendente delle Poste e in servizio a Pordenone, l'altro ieri sera, verso le 20, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. È successo a Vivaro. L'uomo era alla guida di uno scooter, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è stato sbalzato dal mezzo. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso. Trasportato in ambulanza all'ospedale di Pordenone, è stato accolto in prognosi riservata nel reparto di Riamazione.