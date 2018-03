Ancora mensilità a singhiozzo per gli stipendi dei supplenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE Arrivano da tutte le parti d'Italia, insegnanti che si sono trasferiti a Pordenone e spesso hanno chilometri sulle spalle e anche in questi giorni stanno bussando alla porta dell'Anief, il giovane sindacato che ha raccolto le firme necessarie a divenire rappresentativo.«Le richieste da mesi sono analoghe spiega Teresa Vitiello, responsabile della sede di Pordenone dell'Anief ; lo stipendio per i supplenti saltuari delle scuole tarda ad arrivare, ma gli affitti, le tasse, le bollette hanno scadenze precise, perciò non sono...