Park col Telepass, successo per Boschetti e Insurrezione

LA NOVITÁPADOVA Pagare il parcheggio con il Telepass si può. L'accordo con Aps holding ha procurato dapprima la possibilità di usare il telepass per pagare la sosta sulle strisce blu, e da un mese appena c'è la possibilità di pagare anche su due parcheggi cosiddetti in struttura, cioè in piazza Insurrezione e all'ex Boschetti.Il Telepass Pay, ovvero il sistema di pagamento della sosta sulle strisce blu tramite App collegata al contratto Telepass, è operativo in città da giugno 2018. Il varco Telepass, invece, quello con il dispositivo...