Madonna dei Noli, il vescovo: «Droga, interroghiamoci tutti»

LA CERIMONIAPADOVA L'emergenza droga in città preoccupa il vescovo. Una preoccupazione che, ieri mattina, monsignor Claudio Cipolla ha manifestato in occasione della cerimonia della Madonna dei Noli, in piazza Garibaldi, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Sergio Giordani, il prefetto Renato Franceschelli , il questore Paolo Fassari e Vincenzo Gottardo in rappresentanza della Provincia.DIPENDENZE«Mi chiedo da dove vengano alcuni sintomi preoccupanti, come ad esempio l'elevato consumo di droga a tutti i livelli, ma anche la...