LE MANIFESTAZIONIPADOVA Una cinquantina di persone ieri sera. Cinquemila sabato scorso. E oggi ci sarà la riunione del Cosp tra prefetto e forze dell'ordine perché un'altra manifestazione è in programma per sabato in piazza Duomo dopo le 17.30.Non si ferma l'ondata di protesta contro l'obbligo del Green pass per le attività al chiuso e i grandi eventi. Ieri sera alle 20 il Comitato Libera Scelta ha radunato una cinquantina di persone...