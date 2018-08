La lezione a Rifondazione: «Dialogo con tutti e tolleranza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOPADOVA Il bilancio a tutto campo di un anno di amministrazione è stato tracciato dal sindaco Sergio Giordani che, l'altra sera era ospite alla festa Provinciale di Rifondazione Comunista. Il sindaco ha esordito sulla sanità. «Avremo 900 posti al Giustinianeo e 900 Padova, resto convinto che il nuovo su vecchio fosse migliore ma, buona o no che sia Padova est so che un ospedale. Non so invece nulla del futuro del Sant'Antonio, non lo sa nemmeno la Regione ma resterà in ambito sanitario. Quello che so invece è che lo Iov deve...