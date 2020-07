L'APPUNTAMENTO

VO' Grandi emozioni ieri sera a Vo' con il concerto del MovieChorus 100 voci per Vo', presentato da Wendy Muraro. Un evento voluto dalla Provincia, per segnare un nuovo inizio per il Comune veneto diventato simbolo della lotta contro il Covid-19.

«Questa piazza, che durante la pandemia è stata sfondo di drammatiche notizie, si trasforma questa sera in un luogo speciale di memoria e avvolge con l'abbraccio della musica una terra ferita dal dolore, ma sempre fortemente ancorata alla solidarietà e alla speranza. ha esordito il sindaco di Vo' Giuliano Martini Non dimentichiamo Adriano Trevisan, prima vittima del Covid-19, così come tutte le altre persone morte senza l'affetto dei propri cari. Al ricordo dei tanti affetti spezzati è dedicato questo concerto».

Il primo cittadino ha continuato il suo intervento: «Rivolgo un ringraziamento particolare ai cittadini di Vo' per il loro grande senso di responsabilità, perché hanno dato prova di umanità, generosità verso gli altri, ma anche verso la ricerca scientifica, facendoci riscoprire un senso di comunità infinitamente grande. Un grazie a tutti loro che con alto senso civico, spesso in condizioni estreme, con coraggio e abnegazione hanno permesso di combattere la lotta contro il coronavirus. Parliamo di migliaia di persone che hanno offerto la loro disponibilità, il loro supporto e aiuto in modo incondizionato».

È stato un vero spettacolo quello a cui hanno potuto assistere le tantissime persone provenienti da vari Comuni della provincia padovana e non solo: l'ingresso era gratuito, ma il numero dei posti limitato.

Tra il pubblico erano presenti tanti sindaci del territorio, uniti e compatti anche nella ripartenza. Ma anche alcuni esponenti della Provincia, a partire dal vice presidente Vincenzo Gottardo, che ha sottolineato il ruolo della musica come linguaggio universale e inno alla vita.

«Vo' nella fase iniziale della pandemia è stato al centro dei nostri pensieri e del nostro lavoro, ha visto le istituzioni agire assieme per mettere in atto scelte difficili, come quella della chiusura, dal punto di vista anche umano. è stato il pensiero elaborato dal vice presidente Gottardo - Ora è giusto e significativo che da qui parta un annuncio di rinascita, non solo per Vo'».

Piazza della Liberazione ha così vissuto, in un tripudio di buoni sentimenti e ottima musica, la sua ripresa, non solo simbolica. Particolarmente significativa la presenza all'evento del virologo Andrea Crisanti: Vo' è stato il centro della sua importante ricerca, nonché di una campagna di prevenzione e contenimento del virus presa ad esempio a livello nazionale e internazionale.

Veri protagonisti della serata, però, sono stati i cento coristi del MovieChorus Big, che hanno magnificamente interpretato il loro repertorio fatto di colonne sonore tratti dai più famosi film e musical, tra un immancabile omaggio a Ennio Morricone e la celebrazione dei quarant'anni di Blues Brothers, che ha chiuso l'esibizione. A fianco del MovieChorus Big non sono mancati alcuni ospiti speciali: la performer ballerina e acrobata Tania Gambetti, dal corpo di ballo di trasmissioni Rai e Mediaset; Angelica Gobbo, la bambina di Este che ha partecipato allo Zecchino d'Oro, con Diego Turatto; Andrea Pedrotti, uno dei massimi esponenti italiani della body percussion. L'emozione di salire su un palco dal così forte valore simbolico, per la prima esibizione dopo la pandemia, ha portato un'energia pazzesca agli artisti, percepibile, quasi come una corrente, anche dagli spettatori. «Il nostro obiettivo è trasmettere emozioni e in questa occasione saranno molte e speciali. Abbiamo una grande voglia di cantare e di dare voce a tutte le persone che negli ultimi mesi, per forza di cose, sono ammutolite. Le cento voci sono in realtà le voci di tutti», aveva detto Erika De Lorenzi, direttrice artistica e fondatrice del coro. E così è stato.

Tra stupore e commozione la serata è entrata nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di assistervi.

Camilla Bovo

