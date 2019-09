CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Insulti razzisti, minacce di morte, spintoni e pugni in faccia. Il campionario della violenza al completo. Il vergognoso episodio è andato in scena davanti ad una scuola media di Padova sotto gli occhi esterrefatti di decine di studenti e, soprattutto, sotto gli occhi di una giovane mamma che ha incitato e fomentato il proprio figlio invitandolo a «picchiare più forte». Non siamo di fronte ad una semplice lite tra adolescenti, quindi: davanti al cancello dell'istituto si è consumato un episodio ben più grave. La donna,...