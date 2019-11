«I nostri volontari a Venezia: l'acqua alta non ci piegherà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÀPADOVA Ieri mattina una squadra di quattro volontari della Protezione Civile di Cadoneghe è partita per Venezia, per l'atteso picco di marea. I volontari sono stati mandati al Lido e per tutta la giornata hanno lavorato per liberare abitazioni e negozi da acqua, fango e sabbia. «L'emergenza non è finita e c'è bisogno dell'aiuto di tutti - ha detto il sindaco Marco Schiesaro - I nostri volontari ci sono e ci stanno mettendo anima, tempo e fatica a nome di tutta la nostra comunità. Venezia sta vivendo momenti durissimi e noi...