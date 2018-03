Emergenza casa: aprono otto alloggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTO PADOVA Sono otto gli alloggi di edilizia residenziale pubblica totalmente ristrutturati nello stabile da 16 appartamenti di via Armistizio 239/241. Sono suddivisi in due scale che fanno parte di un complesso di due condomini. Si tratta della conclusione del primo stralcio di interventi legati al restauro del primo palazzo. In futuro saranno riqualificati i civici 243 e 245. I lavori hanno comportato un investimento di 722.000 euro, 400.000 dei quali finanziati dalla Regione. Oltre alla redistribuzione degli spazi interni,...