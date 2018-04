Coalizione chiede un percorso condiviso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLITICAPADOVA La nuova linea del tram agita Coalizione civica. Non è un mistero per nessuno che il percorso individuato dal Comune per il Sir 3 non sia quello auspicato dal popolo arancione. La decisione di attraversare il parco Iris, infatti, stride con il programma con cui Coalizione si è presentata alle scorse elezioni amministrative. Qualcuno, in seno al movimento è arrivato, addirittura, a chiedere un referendum per individuare il percorso della nuova linea. Nel frattempo, ieri il popolo arancione ha diffuso una nota. Una nota in...