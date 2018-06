Allah è grande aggredisce tre poliziotti con una lametta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIOLENZAPADOVA È riuscito a nascondersi in bocca una lametta e quando i poliziotti l'hanno portato fuori dalla cella, l'ha sputata e ha aggredito al grido di Allah akbar il vice comandante della polizia penitenziaria, commissario Salvatore Parisi. Tre agenti sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo, rimanendo leggermente feriti. Protagonista della vicenda avvenuta mercoledì pomeriggio al carcere di via Due Palazzi, un marocchino di 45 anni, N.A., finito in cella per spaccio di stupefacenti, lesioni, resistenza, rapina a mano armata, reati...