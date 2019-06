CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SEREN DEL GRAPPA (e.s.) La comunità di Seren ricorda con una scultura la memoria di padre Antonio Serraglia, un serenese missionario in Brasile. Il contatto fra la Comunità di Seren e quella Brasiliana di Protasio Alves, dove padre Antonio operò per tanti anni, si ebbe 15 anni fa quando casualmente una delegazione di Brasiliani con il Sindaco Josè Spagnol incontrò in Birreria Pedavena, l'allora sindaco di Seren Loris Scopel. La delegazione Brasiliana voleva scoprire dove era nato padre Antonio che molto aveva fatto per la loro Comunità....