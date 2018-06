Scivola lungo il sentiero: 86enne batte la testa e muore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LONGARONEÈ morta sotto gli occhi della figlia con la quale era salita nella casera sul monte Zucco per passare una giornata all'aria aperta. Bruna Olivotto, 86 anni, originaria di Ospitale ma residente in via Larese 5 a Longarone, è deceduta dopo essere scivolata lungo il sentiero, a circa 900 metri di quota, che dalla chiesetta di Podenzoi sale al monte Zucco. Una banale caduta che si è trasformata in tragedia per aver battuto la testa su un sasso.Il dramma si è consumato in un istante, verso le 9 di ieri, mentre saliva assieme a figlia...