Sano per il mutuo ma il suo cliente era terminale: agente nei guai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTABELLUNO Nelle carte per ottenere il prestito risultava sano, ma era malato terminale e è morto dopo poco: la famiglia si è ritrovata sulle spalle un maxi-debito. È l'insidiosa truffa nascosta nella proposta di rinegoziazione di cessione del quinto in cui è caduto, a sua insaputa, un pensionato 72enne di Longarone. Alla morte del loro congiunto i famigliari hanno scoperto che non c'era alcuna assicurazione che copriva il mutuo: i soldi per il saldo del debito dovevano versarli loro. Una cifra da capogiro: 28mila euro. Una vicenda...