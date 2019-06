S'infortuna sulla Schiara: salvato dopo una notte di paura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISAVVENTURABELLUNO Notte da dimenticare per un 47enne di Sedico. L'uomo, M. Z., è stato trovato ferito ieri mattina nel Gruppo della Schiara. Si è risolta con un lieto fine la ricerca che ha visto impegnate diverse squadre del Soccorso alpino a partire dalla serata di domenica. Trovato in fondo ad un canalone, l'uomo è stato portato all'ospedale con l'elicottero del Suem e le sue condizioni non sono gravi. L'alpinista era partito domenica mattina con l'intenzione di percorrere il primo tratto del Viaz dei camorz e dei camorzieri,...