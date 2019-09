«Ricordiamolo con il suo sorriso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PREGHIERABELLUNO Nel corso dei funerali il parroco don Augusto ha invitato i presenti anche a una preghiera per gli altri quattro ragazzi che sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. «Ricordiamo il sorriso di Cristian e preghiamo per gli amici di Gabriele», ha detto il sacerdote. Nessuno dei giovani, amici di Gabriele ha potuto essere presente ieri: tutti sono ancora ricoverati, ed alcuni sono ancora in pericolo di vita.Migliorano le condizioni di Mattia Vascellari, il 25enne di Safforze, quella mattina era alla guida dalla Fiat...