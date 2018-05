Palazzo Rosso mette all'asta pezzi di bosco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BANDOBELLUNO Pezzi di bosco vendensi sul Colle. Lo ha deciso il Comune che ha approvato un avviso d'asta pubblica per la vendita di piante di abete rosso e larice e per l'alienazione di due lotti boschivi (certificati Pefc) in località Nevegàl, denominati La Grava e Erte Basse. L'asta, ad unico incanto, verrà battuta il 12 giugno prossimo, alle ore 9, nella sala preconsiliare di Palazzo Rosso con il metodo delle offerte segrete a rialzo rispetto al prezzo posto a base d'asta, secondo i dettagli specificati nell'avviso. Chiunque intenda...