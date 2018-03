Malati di gioco: è vera emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEBELLUNO Bellunesi malati di gioco: la provincia è al secondo posto in Veneto per l'emergenza ludopatia. Con 260 milioni di euro spesi in un anno nell'azzardo, pari a 1.258 euro ad abitante, il territorio si contende il triste primato di secondo territorio veneto per soldi giocati e per il numero di apparecchi presenti in rapporto al totale degli abitanti. Un fenomeno che dilaga nonostante i tentativi dei servizi sanitari di arginarlo.IL DISAGIO A BELLUNOSecondo Alfio De Sandre, direttore del Serd di Belluno, il problema sta nella...