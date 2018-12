CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOBELLUNO I solai sono pericolanti, le travi mangiate dai tarli e i veri abitanti delle antiche stanze, oggi, sono i colombi. Ma Palazzo Olivotto si prepara a risorgere dall'abbandono. L'Ater dà una seconda possibilità all'antico edificio di via Duomo, adiacente al museo e per anni utilizzato da magazzino per la conservazione dei beni storici: con un intervento complessivo da 1 milione 180 mila euro ne farà una palazzina elegante, con sei appartamenti da destinare a giovani coppie o a famiglie monoparentali. Si vedrà. Oggi è...