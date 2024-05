Btp Valore, rendimento con tasso minimo garantito e premio fedeltà: sottoscrizioni superano i 3,7 miliardi

Btp Valore.

Buon avvio nella prima giornata di collocamento della nuova emissione che il Tesoro sta offrendo da oggi ai piccoli risparmiatori.

Btp Valore di maggio al via, la guida completa: il tasso minimo garantito, il codice Isin e il premio fedeltà

Il primo round si è chiuso con richieste complessive pari a 3,7 miliardi di euro a fronte degli oltre 121mila ordini avanzati.

Btp Valore, quanto dura l'emissione

Il bilancio è positivo ma comunque lontano rispetto al 'boom' che si era registrato nel primo giorno di offerta della precedente emissione dello scorso febbraio quando le richieste erano arrivate a toccare i 6,44 miliardi di euro.

L'emissione del BTp Valore durerà fino a venerdi' 10 maggio, salvo chiusura anticipata.

Rendimento e cedole

Il titolo ha una durata di sei anni, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo "step up" di 3+3 anni (3,35% i primi tre anni e 3,90% nei successivi tre) e garantisce un extra premio finale di fedelta' pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.

I vantaggi

Come di consueto è prevista la tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio fedeltà e l'esenzione dalle imposte di successione. A completare il quadro, infatti, è il premio dello 0,8% riservato a chi aderisce nella prossima settimana e mantiene il titolo in portafoglio fino alla scadenza. Fino a 50mila euro, inoltre, i titoli di Stato saranno esclusi dal calcolo dell’Isee, verosimilmente dal prossimo anno alla luce del decreto attuativo che ancora deve essere varato per rendere operativa la novità prevista dall’ultima legge di bilancio. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005594491.

L'investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del ministero di chiudere anticipatamente l'emissione.