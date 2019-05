L'INDAGINE BELLUNO Disposto il sequestro dei filmati delle telecamere di videosorveglianza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEBELLUNO Disposto il sequestro dei filmati delle telecamere di videosorveglianza di piazza dei Martiri: ora il giallo dei grani avvelenati è in mano alla Procura. Solo un tassello, per ora, si aggiunge alla brutta storia del veleno sparso domenica all'alba attorno alla fontana dei giardini centrali. Sembra infatti che il prodotto non servisse tanto a uccidere i topi, ma che fosse indirizzato ai colombi, in quanto composto da chicchi ricoperti da una sostanza mortale. Non è la prima volta, d'altra parte, che i piccioni del centro...