CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ACCORDOVeneto Strade, partita chiusa. E per il momento, a vincere è la viabilità bellunese, che avrà nuove risorse per la manutenzione dell'asfalto. Possibile? Sì, grazie al nuovo assetto societario, che vedrà a breve l'ingresso di Anas. Ma possibile anche all'ultima manovrina di bilancio deliberata ieri da Palazzo Piloni. Il consiglio provinciale, con una variazione alla gestione 2018, ha trovato le risorse necessarie a pagare per intero la convenzione di quest'anno con Veneto Strade. Niente più acqua alla gole, niente più corse ad...