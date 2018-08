«Incuria: le esternalizzazioni hanno fallito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MANUTENZIONIBELLUNO «Contro l'incuria servono operai». Comunali, non dipendenti di cooperative esterne. Così, rispolverando la vecchia formula del fare in casa da sé un cittadino, Celeste Balcon membro del Patto Belluno Dolomiti e per molti anni consigliere comunale, lancia la sua proposta all'amministrazione. L'uomo interviene dopo la denuncia dello stato di abbandono del cimitero di Antole pubblicata sulle pagine di questo giornale e l'ammissione, da parte dell'assessore ai servizi cimiteriali Maurizio Busatta, di come l'operato della...