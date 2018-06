Incarico in Parlamento per De Menech: vice presidenza della commissione Difesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOMINABELLUNO È il deputato bellunese Roger De Menech il nuovo vice presidente della commissione Difesa della Camera. L'elezione è arrivata al termine di una lunga notte di trattative tra le forze politiche, in particolare della maggioranza, per fare la quadra sull'assegnazione dei ruoli di garanzia nelle commissioni da parte di membri dell'opposizione. La sua agenda è già piena e vede temi di rilevanza mondiale come le minacce del terrorismo. La commissione Difesa è assolutamente importante per capire il futuro delle politiche...