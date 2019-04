CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN VATICANOBELLUNO «Papa Francesco, venga a visitare le terre del Bellunese. E i luoghi legati alla memoria del Vajont». L'invito è stato recapitato direttamente al Santo Padre: attraverso le parole. E anche in maniera concreta e tangibile. Perché ieri i presidenti di Provincia sono stati ricevuti in udienza privata dal Pontefice. E fra loro non è mancato Roberto Padrin: «Essere accolti in Vaticano - spiega l'inquilino di Palazzo Piloni - è sempre una grandissima emozione. Al di là della figura autorevole, mi hanno colpito...