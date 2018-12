CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RITRATTOBELLUNO «Gli avevo detto: ti sei accorto come è calata la temperatura? Forse era lì all'addiaccio, coperto come poteva e non ce l'ha fatta». Sconvolto dalla notizia della scomparsa di Giancarlo il parroco di Levego, don Rinaldo Ottone, non si dà pace, pensando che possa essere morto di freddo. Del decesso dell'uomo della roulotte ha appreso solo ieri al telefono, mentre era fuori provincia. Non ci voleva credere. «Andavo sempre a portargli la roba - racconta il parroco -, scatole e cibo per i suoi cani. Lui viveva per i cani e...