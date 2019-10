Il ritorno di Dote sport: ecco i contributi comunali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO ROSSOBELLUNO Comune in campo per la promozione dello sport. La parola d'ordine di Palazzo Rosso è permettere a tutti di dedicarsi all'attività agonistica. Torna anche per il 2019 il bando Dote Sport, un sostegno alle famiglie per consentire a bambini e ragazzi di praticare attività sportiva; il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per il 15 novembre (dettagli in allegato). «È un concreto aiuto alle famiglie in difficoltà, per far fronte alle spese di iscrizione alle attività sportive dei più piccoli. -...